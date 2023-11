Seleção feminina de râguebi derrotada no primeiro jogo de teste no Brasil

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A seleção portuguesa feminina de râguebi perdeu esta terça-feira com o Brasil, por 10-7, no primeiro jogo de teste da digressão àquele país sul-americano que serve às lobas como preparação para o Europe Championship do próximo ano.

Na primeira vez que as seleções femininas dos dois países se defrontaram, o resultado ficou definido ainda na primeira parte, com um ensaio transformado para cada equipa e uma penalidade que fez a diferença a favor das 'yaras'.

As portuguesas ainda estiveram a vencer por 7-3, com um ensaio de Inês Marques, transformado por Daniela Correia, mas consentiram a reviravolta no marcador ainda antes de descanso.

Lobas e yaras voltam a defrontar-se no sábado, às 18:30 (hora de Lisboa), em São Paulo.

A digressão da seleção portuguesa ao Brasil insere-se na preparação das lobas para o Europe Championship feminino de râguebi, competição que vão disputar pela primeira vez em 2024, depois de vencerem o Trophy este ano.