Seleção feminina de râguebi sevens ainda sem vitórias no Europe Championship

A seleção portuguesa feminina de râguebi sevens somou esta sexta-feira dois empates e uma derrota, terminando sem vitórias o primeiro dia da etapa de Moscovo do Europe Championship, segundo e último torneio do campeonato da Europa de 2021.

Portugal empatou com a Alemanha, 19-19, no primeiro encontro do dia, antes de ceder frente à seleção da casa, a Rússia, por 24-14, e de registar nova igualdade, frente à Roménia, por 12-12, no primeiro encontro da segunda fase de grupos do torneio.

A equipa portuguesa defronta a Escócia, no sábado, às 08h22 (hora de Lisboa), no segundo encontro da fase de grupos, antes de ser determinada a composição dos grupos da terceira e última fase do torneio.

Portugal pertence ao escalão inferior da competição feminina, o Europe Trophy, mas disputa o Championship na qualidade de país anfitrião, uma vez que recebeu a primeira etapa, em Lisboa, na qual terminou em sexto lugar.

Também no sábado tem início o torneio masculino, no qual Portugal disputa o Grupo A frente a Geórgia (09h28, hora de Lisboa), a Polónia (12h52) e a Espanha (15h26).

A seleção portuguesa terminou a etapa de Lisboa em quarto lugar, atrás de Espanha, Alemanha e Rússia.