Seleção feminina de Sevens perde nos 'quartos' dos Jogos Europeus

A seleção portuguesa feminina de râguebi sevens falhou esta segunda-feira o apuramento para as meias-finais dos Jogos Europeus, depois de ser derrotada 22-5 pela Bélgica, em Cracóvia.

Depois de triunfo expressivo por 36-5 frente à Turquia, que ao final da manhã confirmou a qualificação para os 'quartos' no segundo lugar do grupo, as pupilas de João Moura enfrentaram uma seleção muito compacta, que não conseguiram contrariar.

As lusas até deram boa réplica até aos seis dos sete minutos da primeira parte, contudo, numa situação de ataque, acabaram por arriscar demasiado e permitiram a resposta da Bélgica, com uma adversária a correr todo o campo sozinha depois de passar a defesa lusa.

Com 51 segundos para jogar, as belgas ainda consumaram um segundo ensaio, num lance em que a defesa pareceu algo descoordenada.

Com 10-0 ao intervalo, a missão das lusas já era complicada e mais difícil se tornou quando a Bélgica fez mais dois ensaios. Mariana Santos faria um único ensaio das portuguesas, que agora vão disputar a melhor posição entre o quinto e o oitavo.

Com este resultado, o apuramento para Paris'2024 deixou de ser possível, uma vez que só o vencedor tem garantida a entrada direta, enquanto o segundo e terceiro vão, no próximo ano, a uma repescagem mundial.

Ainda hoje, a equipa masculina defronta a Geórgia, sendo que um triunfo a coloca nas quatro mais fortes e mais próximo do pódio e dos Jogos Olímpicos.