Seleção feminina de 'sevens' sobe ao primeiro escalão europeu

A seleção portuguesa de râguebi 'sevens' feminino assegurou hoje a subida ao Europe Championship, primeiro escalão europeu da modalidade, após terminar a etapa de Budapeste do 'Trophy' de 2022 em quarto lugar.

O resultado no segundo e último torneio do segundo escalão valeu a Portugal o terceiro lugar na classificação geral, atrás da Inglaterra e da Itália, o que garantiu, também, uma vaga no torneio de apuramento para o Mundial2022, que se disputa em julho, em Bucareste.

Portugal entrou no segundo dia da etapa da Hungria a vencer a Geórgia, nos quartos de final, por 33-0, mas perdeu, depois, com a Itália, por 29-17, nas meias-finais, e com a Suécia, por 22-7, no jogo de atribuição dos terceiro e quarto lugares.

As 'lobas' tinham garantido, na sexta-feira, a passagem aos quartos de final com três vitórias noutros tantos encontros do Grupo C, frente a Moldova (36-0), Hungria (43-7) e Suécia (19-12).

O torneio europeu de qualificação para o Mundial2022 de 'sevens', que contará também com a presença da seleção portuguesa masculina, disputa-se em Bucareste, nos dias 16 e 17 de julho, e apura quatro seleções de cada género para o Mundial da África do Sul.

O Campeonato do Mundo disputa-se na Cidade do Cabo entre os dias 09 e 11 de setembro deste ano.