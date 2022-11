Seleção feminina derrotada pela Suécia no Jamor

A seleção portuguesa feminina de râguebi perdeu este sábado por 7-5 com a Suécia, em encontro particular da janela internacional de novembro da World Rugby, disputado no Centro de Alto Rendimento do Jamor.

Portugal vencia por 5-0 ao intervalo, graças a um ensaio de Yara Fonseca, aos 19 minutos, mas consentiu um toque de meta transformado na segunda parte, que fez a diferença a favor da seleção nórdica.

Foi a primeira derrota das Lobas em jogos oficiais desde que se estrearam em dezembro de 2021, frente à Bélgica (10-8) no European Trophy, onde venceram também a Alemanha (57-0).

Já este ano, Portugal venceu a Bélgica por 71-5, na primeira jornada do Trophy, resultado que coloca a seleção portuguesa no primeiro lugar da competição, que corresponde ao segundo escalão europeu, com exceção do torneio das Seis Nações.

A Suécia, por sua vez, vai disputar o Championship em 2023, correspondente ao primeiro escalão, frente a Espanha e Holanda.