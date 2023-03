Seleção feminina promovida ao principal escalão europeu

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A seleção portuguesa feminina de râguebi foi este sábado promovida ao 'Championship', principal escalão europeu da modalidade, após a derrota da República Checa, em casa, com a Finlândia, por 3-0, na penúltima jornada do Europe Tropy.



Portugal precisava apenas que a República Checa não vencesse com ponto de bónus ofensivo para assegurar a subida de escalão, mas as anfitriãs acabaram mesmo por sair derrotadas e ficaram matematicamente arredadas da 'discussão'. "É uma sensação de dever cumprido, mas, ao mesmo tempo, de arregaçar as mangas para começar a preparar o que aí vem, porque vai ser exigente", disse o selecionador português, João Moura, à agência Lusa.

Portugal ainda visita a Alemanha, em 15 de abril, a contar para o 'Trophy', e para já "o foco está totalmente em acabar bem esta competição", mas no próximo ano as 'lobas' têm um desafio maior para "assegurar a manutenção". "O 'Championship' vai trazer um jogo com a Suécia, que poderá ser interessante, depois a Holanda, que é uma equipa muito experiente, e a Espanha, que festejou este ano o seu décimo título europeu", comentou o treinador.

Com a subida de Portugal, o 'Championship' feminino será alargado para quatro seleções, "mas a intenção da Rugby Europe é implementar um sistema de subidas e descidas que deve começar a funcionar já no próximo ano", explicou o técnico.

A seleção portuguesa disputou o 'Trophy' pela primeira vez em 2022, numa edição 'experimental', e assegurou, agora, a subida ao 'Championhip', a uma jornada do final, com vitórias sobre Bélgica (71-5), Finlândia (39-0) e Chéquia (51-0).

O Europe Championship feminino é o principal escalão europeu da modalidade, com exceção do torneio das Seis Nações.