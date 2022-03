Seleção feminina russa de râguebi de sete fora do circuito mundial

A seleção feminina russa de râguebi de sete foi excluída das duas derradeiras rondas do circuito mundial, anunciou esta sexta-feira em comunicado o organismo internacional máximo da modalidade, World Rugby, devido à ofensiva militar da Rússia sobre a Ucrânia.

A mesma entidade decidiu substituir a equipa russa, que ocupava a terceira posição da competição, pelas seleções do Japão e do México, no torneio de Langford (Canadá), em abril, e da Escócia e da África do Sul, na prova de Toulouse (França), em maio.

A equipa masculina russa de râguebi de sete, que disputa uma divisão inferior, foi igualmente excluída da competição.

A Rússia lançou na madrugada de 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que causou pelo menos 516 mortos e mais de 900 feridos entre a população civil e provocou a fuga de mais de 2,5 milhões de pessoas para os países vizinhos, segundo os mais recentes dados da ONU.

A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas a Moscovo.