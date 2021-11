Seleção Nacional de râguebi sub-20 estreia-se a vencer no Europeu

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A seleção portuguesa de râguebi sub-20 entrou este domingo a vencer no Campeonato da Europa, ao bater a República Checa por 64-0, nos quartos de final da competição, que se disputa em Coimbra.

Com cinco ensaios na primeira parte, quatro dos quais transformados, Portugal chegou ao intervalo a vencer por 33-0 e conseguiu outros tantos toques de meta no segundo tempo, três dos quais transformados, para estabelecer o resultado final.

A equipa portuguesa vai, desta forma, disputar as meias-finais no dia 10 de novembro, contra a Rússia, que bateu a Roménia por 29-26 no outro encontro dos quartos de final.

Portugal defende o título conquistado em 2019 e tem como objetivo erguer o troféu no próximo sábado, em Coimbra, durante o intervalo do Portugal-Japão em seniores, momento em que está prevista a entrega da taça aos novos campeões da Europa.