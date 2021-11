Seleção Nacional de sub-20 derrota Rússia e apura-se para a final do Europeu

A Seleção Nacional de râguebi sub-20 conseguiu esta quarta-feirao apuramento para a final do Campeonato da Europa, que se disputa em Coimbra, após bater a Rússia, nas meias-finais, por 23-10.

Ao intervalo, Portugal já vencia por 14-3, com ensaios de Duarte Portela e Domingos Cabral, que transformou ambos os toques de meta, e segurou a vantagem no segundo tempo, apesar de um ensaio russo, graças a três penalidades de Domingos Cabral, que assinou 18 dos 23 pontos portugueses.

Portugal, que já tinha vencido a República Checa (68-0) nos quartos de final, vai disputar a final com a Espanha, que venceu hoje os Países Baixos (25-19), depois de ter eliminado a Alemanha (47-18), no primeiro encontro na competição.

A final disputa-se no sábado, às 14 horas, no Estádio Sérgio Conceição, em Taveiro, e o vencedor deverá receber o troféu de campeão no intervalo do Portugal-Japão em seniores, no relvado do Estádio Cidade de Coimbra.