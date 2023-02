Seleção Nacional feminina vence Finlândia e isola-se no comando do Europe Trophy

A seleção portuguesa feminina de râguebi venceu este sábado a Finlândia por 39-0, em encontro da segunda jornada do Europe Trophy 2022/23, e isolou-se no comando do segundo escalão europeu, com exceção do torneio das Seis Nações.



No Centro de Alto Rendimento do Jamor, em Oeiras, Portugal já vencia por 20-0 ao intervalo, com quatro ensaios não transformados, sem resposta, e continuou a ampliar a vantagem na segunda metade com mais três toques de meta, dois dos quais transformados.

Com este resultado, Portugal lidera isolado o 'Trophy' com 10 pontos, mais cinco do que a República Checa e a Finlândia, mais seis do que a Alemanha e mais 10 do que a Bélgica, que ainda não somou qualquer ponto.

O próximo encontro das lobas está previsto para 04 de março, frente à República Checa, em Lisboa, em horário ainda a determinar.