Seleção Nacional sub-20 conquista o bronze no Europe Championship

A seleção portuguesa de râguebi sub-20 conquistou este domingo a medalha de bronze no Europe Championship 2022, no Jamor, após vencer a Bélgica, por 27-22, no encontro de atribuição dos terceiro e quarto lugares.



Os portugueses estiveram a perder na primeira parte, mas conseguiram ir para o intervalo com 7-7, graças a um ensaio de Bernardo Matos, transformado por Bernardo Nogueira.

Na segunda parte somaram mais dois toques de meta, por Simão Medeiro e Afonso Tapadinhas, ambos transformados por António Campos, que somou ainda duas penalidades.

A jogar o Europeu em casa, no Centro de Alto Rendimento do Jamor, em Oeiras, Portugal acabou relegado para a disputa do bronze após vencer a Polónia, por 43-10, nos quartos de final, mas ser surpreendido pelos Países Baixos, por 19-14, nas meias-finais.