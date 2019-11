Seleção Nacional vence jogo particular no Chile

A seleção portuguesa de râguebi venceu este sábado o Chile por 23-18, no segundo jogo particular da janela internacional de novembro, disputado na capital Santiago.

Os lobos deram a volta na segunda parte, após uma desvantagem de 8-3 ao intervalo, graças aos ensaios de João Belo e Manuel Picão, ambos transformados por Daniel Antunes, que somou 13 pontos na partida (duas transformações e três penalidades).

Esta foi a primeira vitória de Patrice Lagisquet ao comando da seleção portuguesa, depois do desaire averbado há uma semana no Brasil (24-26), no encontro de estreia do técnico francês.