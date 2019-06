Seleção portuguesa de râguebi confiante na subida apesar da falta de reforços

A seleção portuguesa de râguebi parte esta quinta-feira para a Alemanha "confiante num triunfo" no playoff de acesso ao Championship, que a recoloque no primeiro escalão europeu, apesar de os reforços profissionais não terem chegado na quantidade desejada.Anthony Alves, que joga no Aurillac, segundo escalão francês, e Jacques LeRoux, do Birmingham, terceira divisão inglesa, foram os únicos profissionais a responder à chamada da Federação Portuguesa de Râguebi (FPR) para o decisivo encontro de sábado, em Frankfurt."Estava confirmada a vinda de pelo menos mais dois jogadores profissionais, mas algumas lesões de última hora atrapalharam os planos", explicou à agência Lusa o selecionador português, Martim Aguiar, à partida para a Alemanha.O técnico realçou, no entanto, que tem "plena confiança" no grupo à sua disposição e que os dois jogadores que disseram 'presente' à chamada "vêm sempre acrescentar"."Nós preocupamo-nos apenas com aquilo que podemos controlar. Fizemos uma época melhor que a anterior em todos os níveis e o próprio modelo de jogo utilizado foi planeado a pensar neste rival, que já estava definido há algum tempo", ressalvou Martim Aguiar.Além disso, o grupo às ordens do selecionador português está hoje "mais experiente" do que há um ano, quando foi batido por apenas três pontos (16-13) frente ao mesmo adversário na eliminatória de acesso ao campeonato do mundo."Trabalhámos e evoluímos muito nos nossos pontos menos fortes e as estatísticas provam-no. Estamos muito focados neste jogo e o objetivo é voltar à divisão superior", assumiu o treinador português, acrescentando que a equipa acredita que esse é o lugar onde "merece estar"."Vamos para a Alemanha assumindo essa responsabilidade de recolocar Portugal no principal escalão europeu. É um peso bom que recai sobre os nossos ombros", concluiu Martim Aguiar.