Seleção portuguesa de râguebi sub-20 vence Canadá no Junior World Trophy

A seleção portuguesa de râguebi sub-20 venceu este sábado o Canadá por 49-21, na segunda jornada do Junior World Trophy, em São Paulo, e manteve intactas as aspirações a qualificar-se para o Mundial2020 do escalão.





Com seis ensaios obtidos por Raffaele Storti (2), Rodrigo Bento, André Gouveia, Rodrigo Marta e Francisco Rosa - cinco dos quais transformados por Jerónimo Portela -, Portugal somou o ponto de bónus ofensivo e lidera o Grupo B, com os mesmos 10 pontos de Tonga.Os jovens 'lobos' discutem na quarta feira o primeiro lugar grupo com a seleção do Pacífico Sul, bastando-lhes um empate para garantir o acesso à final e a discussão da última vaga disponível para o Mundial de Itália.