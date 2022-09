Seleção portuguesa derrotada na estreia no Mundial de sevens

A seleção portuguesa de râguebi 'sevens' perdeu esta sexta-feira por 24-0 com a Irlanda no jogo de abertura do Campeonato do Mundo de 2022 que se disputa até domingo, na Cidade do Cabo, na África do Sul.

Portugal já perdia por 12-0 ao intervalo, com dois ensaios consentidos, um dos quais transformado, registo que se repetiu na segunda parte, afastando a equipa portuguesa dos oitavos de final, eliminatória que dá acesso à disputa da Taça Challenge e do título mundial.

Desta forma, afastada na pré-ronda de 16, a seleção portuguesa vai disputar a Taça Bowl, onde defronta no sábado, às 7H15 (horas em Lisboa), o vencedor do encontro entre Alemanha e Chile, nos quartos de final do terceiro troféu da competição.

O Mundial de râguebi 'sevens' Cidade do Cabo2022 disputa-se até domingo, na África do Sul, com 24 seleções masculinas e 16 femininas.

A seleção masculina portuguesa disputa a fase final pela sexta vez, tendo como melhor resultado o 10.º lugar alcançado em 2005, em Hong Kong.