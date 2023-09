Seleção portuguesa treinou à porta fechada com Perpignan do Top 14

A seleção portuguesa de râguebi realizou esta terça-feira um treino com contacto, à porta fechada, com a equipa do Perpignan (USAP), tendo em vista o próximo desafio do Mundial, confirmou uma fonte da comitiva nacional à agência Lusa.

O treino com o conjunto do Top 14, principal escalão profissional francês, teve como objetivo aportar um fator de "novidade", de forma a assegurar "dinâmica" ao apronto, explicou a mesma fonte.

A seleção portuguesa de râguebi defronta a Geórgia no sábado, em Toulouse, em encontro da segunda jornada do Grupo C do Mundial de râguebi França 2023.

Portugal, que perdeu na estreia na competição, frente ao País de Gales, por 28-8, vai ainda defrontar a Austrália (01 de outubro) e as Fiji (08 de outubro).

O Campeonato do Mundo de râguebi França'2023 teve início em 8 de setembro e decorre até 28 de outubro.