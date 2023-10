Seleção portuguesa vai disputar Taça das Nações B a partir de 2026

A seleção portuguesa de râguebi vai disputar a Taça das Nações B a partir de 2026, uma nova competição aprovada pelo Conselho Geral da World Rugby, em Paris, disse à agência Lusa uma fonte ligada ao processo.

O organismo que superintende a modalidade a nível mundial aprovou um pacote de alterações ao calendário global, que inclui a criação de uma Taça das Nações disputada bianualmente por 12 das principais seleções mundiais a partir de 2026.

Prevê, paralelamente, a realização de uma competição secundária, mas um sistema de subidas e descidas entre as duas competições não será implementado antes de 2030.

Portugal vai disputar a competição secundária com outras seleções do Tier 2 e abaixo, o que deve incluir alguns países do Europe Championship e outras nações do hemisfério sul que também não cabem na competição principal.

Esta será disputada pelas seleções do torneio das Seis Nações -- Irlanda, Inglaterra, País de Gales, Escócia, França e Itália -- e do Rugby Championship -- Nova Zelândia, Austrália, África do Sul e Argentina -- além de duas seleções convidadas, que deverão ser, previsivelmente, o Japão e as Fiji.

Na competição secundária, para além de Portugal, deverão caber as seleções classificadas logo abaixo no ranking, tais como Geórgia, Samoa, Tonga, Uruguai, Estados Unidos, Espanha, Roménia, Namíbia e Chile.

As novas competições devem contemplar os resultados dos jogos entre as seleções envolvidas nos torneios regionais, como o Seis Nações e o Europe Championship no hemisfério norte, e o Rugby Championship no hemisfério sul.

Os encontros entre seleções de diferentes regiões serão disputados nas janelas internacionais de julho e novembro.

As novas Taças das Nações A e B fazem parte de um pacote de alterações ao calendário internacional de râguebi aprovado pelo Conselho Geral da World Rugby, em Paris.

As alterações preveem ainda o alargamento do Campeonato do Mundo para 24 seleções a partir do Austrália'2027, mais quatro do que as que têm disputado a competição desde 1999.