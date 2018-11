Seleção tem oportunidade para aprender

Portugal volta, esta tarde, a disputar um encontro oficial da janela internacional de novembro, pela 1ª vez desde que foi despromovido ao 3º escalão europeu, em 2016. Os Lobos enfrentam a Namíbia, em Coimbra, seleção que, apesar de já qualificada para o Mundial de 2019, ocupa apenas um lugar acima do 24º posto de Portugal no ranking mundial.

Trata-se, portanto, de mais uma oportunidade de evolução para os jovens Lobos – Martim Aguiar volta a contar apenas com jogadores do campeonato nacional – e, quem sabe, surpreender os Welwitschias! "O râguebi africano é diferente, ligeiramente mais anárquico, com menos estrutura do que o europeu", analisou o selecionador nacional, lembrando a importância do particular desta tarde: "Não há jogos amigáveis, portanto, este é um jogo particular que conta para o ranking e no qual há que emendar os erros cometidos na Roménia", disse.

O técnico, de resto, assinalou a importância de "voltar aos jogos internacionais, especialmente com adversários do nível da Namíbia". "Será um teste muito difícil, mas ótimo para a nossa jovem Seleção se habituar a voltar a ter jogos de grande qualidade".