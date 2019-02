Selecionador de râguebi garante Portugal preparado para vencer a Polónia

O selecionador português de râguebi, Martim Aguiar, garantiu esta quinta-feira que "Portugal está preparado para vencer a Polónia no sábado", naquele que será o primeiro encontro da formação das quinas no Rugby Europe Trophy 2019.Na apresentação do desafio, numa unidade hoteleira de Setúbal, o treinador português lembrou que "a Polónia foi, de longe, a equipa mais difícil que Portugal defrontou no ano passado", mas garantiu que "o grupo aprendeu a lição" nessa partida, que venceu apenas na 'bola de jogo', por 27-25, em Lodz."São um adversário muito perigoso na colisão e que tem evoluído muito. Acima de tudo, temos de ser mais efetivos na primeira placagem", apontou Martim Aguiar.Em representação da equipa, Tomás Appleton reforçou que "a lição está bem estudada" e apontou ao objetivo final."A nossa meta é a mesma do ano passado: ganhar a competição", afirmou o jogador do CDUL, que, com 25 anos, é um dos mais experientes do grupo, acrescentando: "Temos alguns elementos novos, provenientes dos sub-20, mas estão a integrar-se bem e estamos a criar um bom entrosamento".Do lado polaco, o selecionador Duaine Lindsay não poupou elogios à seleção portuguesa."São, provavelmente, a melhor equipa da competição. Gostam de praticar um jogo rápido, mas queremos surpreendê-los no seu terreno", afirmou o técnico irlandês.Já o capitão polaco, Piotr Zeszutek, disse desejar "que seja um jogo duro" e reconheceu que "não vai ser tão fácil surpreender Portugal como no ano passado", mas referiu que a sua equipa espera "proporcionar um bom espetáculo a todos os adeptos portugueses e polacos".O Rugby Europe Trophy é o segundo escalão da modalidade a nível europeu e decorre até 08 de junho. O vencedor desta competição disputará um 'play-off' de acesso ao Rugby Europe Championship com o último classificado desse escalão.Portugal tem como adversários, nesta edição, a Polónia (sábado, em casa), Holanda (09 de março, fora), Suíça (16 de março, fora), República Checa (23 de março, em casa) e Lituânia (6 de abril, fora).