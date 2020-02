Selecionador nacional alivia a pressão

O selecionador nacional, o francês Patrice Lagisquet, procurou ontem aliviar alguma pressão dos ombros da equipa para o desafio de hoje, com a Bélgica. O técnico lembrou que Portugal vai subir ao Estádio Universitário de Lisboa (15 horas) com "uma equipa muito jovem", pelo que preferiu destacar a importância de "competir a este nível para ganhar experiência" e não quis assumir que este é o desafio decisivo do Europe Championship.

"Quando há cinco jogos para disputar, não se pode dizer que tudo está perdido logo após o primeiro", sentenciou Lagisquet, que já havia mencionado que a equipa portuguesa tem "treinado bem" para este desafio, que Tomás Appleton considerou "importante para definir objetivos e o caminho" de Portugal.

"A Bélgica vai implementar um jogo físico através dos seus avançados, mas vamos tentar dar velocidade à nossa linha de três-quartos", detalhou ainda o capitão da Seleção Nacional.