Selecionador reconhece "boa dor de cabeça" para escolher equipa

O selecionador de râguebi de Portugal reconheceu esta sexta-feira que escolher a equipa para defrontar os Estados Unidos, no sábado, no primeiro encontro de preparação para o Mundial, foi "uma boa dor de cabeça", devido à qualidade das opções.

"As escolhas não são fáceis, pois temos jogadores muito competitivos para as mesmas posições, mas, sim, julgo que este é o melhor 15 inicial disponível neste momento", disse Patrice Lagisquet à agência Lusa, no final do treino de adaptação ao relvado do Estádio do Algarve.

Portugal defronta os EUA no sábado, às 21:00, no Estádio do Algarve, no primeiro de dois jogos de preparação para o Mundial de França2023, o único que se realiza em território nacional.

Sobre a escolha do adversário, Patrice Lagisquet admitiu que "foi proposto pela World Rugby" e a equipa técnica aceitou, mas lembrou que, como "no último encontro houve um empate", que valeu a qualificação de Portugal para o Mundial, vai ajudar a seleção a "avaliar se melhorou ou não".

"Talvez queiram [os EUA] demonstrar que mereciam ter-se qualificado para o Mundial, mas isso não será um problema. Estamos motivados, temos apenas dois jogos de preparação até ao Mundial e temos de mostrar imediatamente que conseguimos ser competitivos", apontou o selecionador.

Portugal vai jogar um com 'pack' avançado composto por Francisco Fernandes, Mike Tadjer, Anthony Alves, José Madeira, Steevy Cerqueira, João Granate, Nicolas Martins e Thibault de Freitas.

Samuel Marques e Joris Moura formam o par de médios que fazem a ligação às linhas atrasadas, compostas por Rodrigo Marta, Tomás Appleton, José Lima, Vincent Pinto e Nuno Sousa Guedes.

Será uma estreia absoluta ao serviço dos 'lobos' para Joris Moura, internacional sub-20 pela França, que vai aproveitar o facto de Jerónimo Portela ter treinado condicionado durante a última semana para mostrar 'serviço' na posição 10.

"Fez uma boa época no seu clube, vai jogar na Pro D2 no próximo ano e tem evoluído fisicamente. Vamos ver como reage a alguma pressão, será um bom teste para ele", comentou Patrice Lagisquet.

O encontro com os EUA será o único disputado em Portugal antes de os 'lobos' viajarem para França, rumo a um estágio em altitude, e de defrontarem a Austrália A, equipa secundária dos 'wallabies', em 26 de agosto, em Paris.

A seleção portuguesa vai jogar o Mundial de râguebi pela segunda vez no seu historial, após a histórica presença na competição, em 2007, também em França.

Portugal vai disputar o Grupo C, no qual enfrenta o País de Gales (16 de setembro), a Geórgia (23 de setembro), a Austrália (1 de outubro) e as Ilhas Fiji (8 de outubro).

O Mundial de França'2023 decorre entre 08 de setembro e 28 de outubro.