Seleções de râguebi de Portugal e África do Sul defrontam-se em Bloemfontein

O encontro entre as seleções de râguebi de Portugal e África do Sul, previsto para 20 de julho, vai ser disputado em Bloemfontein, a 400 quilómetros de Joanesburgo, informou esta sexta-feira a Federação Portuguesa de Râguebi (FPR).

O encontro dos 'lobos' com os atuais campeões do mundo será disputado no Free State Stadium, recinto com capacidade para 45.158 espetadores, de acordo com uma nota informativa da FPR.

A hora de início do encontro continua por divulgar por parte das federações de ambos os países.

O Free State Stadium é a habitual casa dos Cheethas, formação que disputou o Super Rugby e que participa, atualmente, na Challenge Cup europeia.

O recinto foi palco de alguns jogos do Campeonato do Mundo de râguebi de 1995, disputado na África do Sul, e também do Mundial de futebol de 2010.

A FPR e a federação sul-africana anunciaram, a 8 de dezembro, um encontro entre a seleção portuguesa e os 'springboks', a disputar na África do Sul, a 20 de julho, durante a janela de jogos internacionais prevista pela World Rugby.

Nessa data, em declarações à agência Lusa, o presidente da FPR revelou ainda que o jogo com os bicampeões do mundo será antecedido por dois encontros frente à Namíbia, outra seleção que esteve presente no Mundial França'2023, também em território africano.

A África do Sul venceu o Campeonato do Mundo de râguebi França'2023, em outubro, tornando-se na primeira seleção a conquistar quatro títulos em 10 edições da competição.

Portugal participou pela segunda vez no Mundial, após uma primeira presença em 2007, e obteve a primeira vitória da sua história na competição, batendo as Fiji por 24-23 na última jornada do Grupo C.

Antes, os 'lobos' tinham perdido com o País de Gales (28-8) e com a Austrália (34-14), e alcançado um empate com a Geórgia (18-18).