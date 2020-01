Sporting bate AEES Agrária e sagra-se campeão nacional de râguebi feminino

A equipa feminina de râguebi do Sporting bateu, esta sábado, o AEES Agrária, por 50-0, na final do campeonato nacional da divisão de honra feminino, num encontro que começou de forma bastante equilibrada.





Ao intervalo do encontro, a formação leonina vencia por 19-0, graças aos ensaios de Francisca Baptista, Antónia Braga, Isabel Ozório (2) e Inês Marques.Na segunda parte do jogo, a equipa do Sporting entrou de forma mais determinada e não deu oportunidade nem espaço para a Agrária lutar pelo placard e conseguiu acabar o encontro com o resultado fixado num 50-0, com Thamara Rangel em grande destaque, marcando dois ensaios.Foi o quarto título absoluto do historial do Sporting na vertente feminina, depois de se sagrar campeão também nas últimas três épocas, nas quais o título foi disputado na variante de 'sevens'.6.º Lugar: RC Tondela5.º Lugar: CR S.Miguel/Belas4.º Lugar: ER Galiza/GDS Cascais3.º Lugar: SL Benfica2.º Lugar: AEES Agrária1.º Lugar: Sporting CP