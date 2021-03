Sporting conquista quinto título de campeão nacional de râguebi feminino

O Sporting conquistou este domingo o seu quinto título de campeão nacional de râguebi feminino, ao bater o Benfica na final, nas Caldas da Rainha, por 11-8, após desempate por pontapés aos postes.

Com o marcador a registar uma igualdade de 8-8 no final do tempo regulamentar e do prolongamento, foi necessário recorrer a três pontapés desde a linha dos 22 metros para cada equipa, para desempatar a partida, onde a 'capitã' do Sporting, Isabel Ozório, foi a única a conseguir fazer a bola passar entre os postes.

Foi o quinto título nacional de râguebi consecutivo para as 'leoas', o primeiro conquistado na variante de 15, depois de no ano passado o campeonato ter sido disputado por equipas de 13 jogadoras e nos três anos anteriores em 'sevens'.