Sporting conquista sexto nacional consecutivo de râguebi feminino

O Sporting conquistou este sábado o seu sexto título consecutivo de campeão nacional de râguebi feminino, após vencer a Agrária de Coimbra, por 20-15, na final disputada no Centro de Alto Rendimento do Jamor, em Oeiras.

Com 10-10 ao intervalo, as leoas celebraram o hexacampeonato graças aos ensaios de Ana Freire, na primeira parte, e Catarina Pires, na segunda, além de 10 pontos do Isabel Ozorio, na transformação de ambos os ensaios e ainda duas penalidades.

Foi o sexto título consecutivo das leoas, o segundo em râguebi de 15, depois de nos anos anteriores o título máximo da modalidade no feminino ter sido atribuído nas variantes de râguebi de 13 (2020) e sevens (2017 a 2019).

O Sport CP foi o terceiro classificado, após bater o Benfica por 19-17 na final de bronze, que se disputou também hoje, no Jamor.