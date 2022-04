Sporting conquista Taça de Portugal feminina

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





O Sporting conquistou este sábado a Taça de Portugal de râguebi feminino e completou a 'dobradinha' em 2021/22, após vencer a Agrária de Coimbra, por 20-10, na final que se disputou no Complexo Desportivo das Caldas da Rainha.

Com 3-2 em ensaios, as 'leoas' conquistaram o troféu pela quinta vez consecutiva, um ciclo iniciado em 2017 e que teve um ano de interrupção, em 2021, quando a prova não foi disputada.





Desta forma, o Sporting juntou o segundo troféu mais importante do calendário ao título de campeão nacional conquistado há duas semanas, também frente à Agrária, com um triunfo por 20-15 na final do campeonato da Divisão de Honra.

Foi, também, a primeira Taça de Portugal conquistada pelo clube de Alvalade com equipas de 15 jogadoras, uma vez que a competição foi disputada em 'sevens' entre 2012/13 e 2019/20.





O Benfica, com oito troféus, continua a ser o clube mais titulado na Taça de Portugal feminina, seguido do Sporting (cinco), Agrária (dois) e Técnico (dois).