Sporting conquista Taça Ibérica

O Sporting conquistou este domingo a Taça Ibérica ao vencer as espanholas do Olímpico Pozuelo, por 26-8.Num jogo disputado no Estádio Universitário de Lisboa, as leoas estiveram sempre na frente do marcador, chegando ao intervalo com o resultado de 19-8.É o primeiro título internacional do râguebi feminino do Sporting, após já esta temporada a conquista da Taça de Portugal e da Supertaça."Hoje é um daqueles dias em que tudo faz sentido. É um passo gigante para o rêguebi feminno. Foi um jogo muito intenso, com muito sangue suor e lágrimas", afirmou o treinador Nuno Mourão à Sporting TV.