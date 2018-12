Sporting na Taça Ibérica de râguebi feminino: Leoas mudam o chip

Pela segundo ano consecutivo, o Sporting vai disputar no próximo domingo, dia 16, no Estádio Universitário de Lisboa (12 horas), a Taça Ibérica de râguebi feminino. Na primeira edição da prova a disputar-se a Portugal, as jogadoras leoninas foram obrigada a uma ‘mudança de chip’, pois estão habituadas a jogar em Sevens (7) e Tens (10) e este jogo é disputado na variante de 15. Mas isso não impede que o objetivo seja a vitória...Durante um mês, o foco está exclusivamente apontado para a Taça Ibérica, com sessões de trabalho de uma hora, quatro vezes por semana, e foi um destes treinos que Record acompanhou. O adversário volta a ser o Olimpico Pozuelo – que venceu por 27-15 na edição do ano passado, em Madrid – e, desta vez, a equipa portuguesa conta com mais experiência. O que só reforça a confiança num resultado completamente diferente."A inexperiência já não pode ser desculpa. No ano passado fizemos história por participar a primeira vez, mas este ano já não estamos tão interessados nessa novidade. Este ano, estamos com mentalidade e vontade de vencer", admite Nuno Mourão, treinador principal, que para a Taça Ibérica conta com a ajuda de João Paulo Bessa, antigo jogador e selecionador nacional de râguebi. "É o segundo ano que venho ajudar este excelente grupo. Esforçam-se para se apresentar nas melhores condições, tendo em conta que passar das variantes de 7 ou de 10 para a de 15 é de uma enorme dificuldade", salienta o experiente técnico.Mais jogadoras em campo, mais tempo de jogo e posições que necessitam de atletas com características pouco usuais em Portugal são as principais diferenças.Por isso, há três semanas chegaram da Nova Zelândia duas jovens ‘craques’ para ajudar o Sporting: Aotearoa Kate Matau tem 21 anos, 1,85 metros de altura e... 138 quilos (!), jogando a pilar; a segunda linha Harono Iringa, de 22 anos, tem 1,83 metros e 90 quilos. Isto depois de, em 2017, ter sucedido o mesmo com Leilani Perese – outra jogadora que, depois de ter estado no nosso país, estreou-se mesmo na seleção neozelandesa.Também a equipa técnica conta este ano com outro reforço de peso: Pedro Leal, internacional português que está entre os melhores marcadores de Sevens a nível mundial.O Sporting chega à Taça Ibérica com moral em alta após conquistar a Supertaça e a Taça de Portugal, em ambos os casos frente ao rival Benfica. Por isso, a capitã leonina Isabel Ozório acredita numa grande "indefinição" do resultado na Taça Ibérica deste ano. "Com mais experiência tínhamos ganho no ano passado. Queremos dar o nosso melhor e agora temos termo de comparação: sabemos onde é que as nossas adversárias estavam e onde nós estamos. No ano passado, talvez as tenhamos colocado mais longe do que na realidade estavam. Vamos para nos divertir, jogar râguebi e dar o nosso melhor, o que numa final é ganhar", sublinha.Aos 34 anos, Pedro Leal é um melhores jogadores de râguebi portugueses de sempre e, apesar de ainda estar no ativo como jogador (alinha pelo Direito, vice-campeão nacional), este ano decidiu agarrar uma nova experiência, juntando-se à equipa técnica do Sporting. "Já são os meus últimos anos como jogador e sempre gostei de ensinar. Aos 17 anos, quando fui pela primeira vez para França, tirei o curso de treinador e quando surgiu este convite aceitei", conta, revelando que também surgiu uma proposta do Mónaco mas como ainda queria jogar mais uma temporada este convite foi declinado."Está a ser ótimo. Muitas das jogadoras já me conheciam da Seleção Nacional e o facto de eu ainda estar a jogar e conhecer bem a realidade do râguebi feminino também ajuda. Elas ouvem tudo, fazem o que lhes explicamos e ficam contentes quando veem resultados", adianta Pedro Leal, admitindo: "É mais difícil estar cá fora do que lá dentro, mas como tem corrido bem... Odeio perder e como ainda não perdemos está tudo a correr bem."Duas vezes por semana, Pedro Leal veste a pele de treinador e, em três outros dias, a de jogador do Direito. Pelo meio, a Seleção Nacional ficou um pouco em ‘stand by’, mas ainda na última semana esteve no Dubai como convidado da equipa da Fundação Princesa do Mónaco."Para nós, o Pedro como atleta é um exemplo, o jogador com mais história no râguebi português. É um exemplo em termos de qualidade de trabalho e é um orgulho poder tê-lo como treinador, por tudo o que podemos aprender e também por fazer parte da sua história", sublinha a capitã leonina Isabel Ozório.Há três anos que o Sporting tem o râguebi como modalidade oficial do clube. No entanto, esta aposta foi feita apenas no sector feminino – conta com a equipa sénior, sub- 18 e sub-16 –, já que não existem seniores masculinos."É uma grande aposta do Sporting que nos disse diretamente que queria acolher-nos. Estamos a corresponder às expectativas e o caminho é para a frente. Começar pela competição feminina é prova que o Sporting é diferente", sublinha João Tiago Pereira da Silva, diretor desportivo do râguebi dos leões.Sendo uma modalidade totalmente amadora, ainda assim a equipa sénior conta com cerca de 35 jogadoras inscritas [com idades entre os 15 e os 32 anos] e uma média de 23 atletas nos treinos. "Para disputar a variante de 15 é pouco e para competir em Sevens é muito. Por isso, temos apresentado todos os anos uma equipa B", explica João Tiago, considerando que esta aposta tem tudo para dar certo.