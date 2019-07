Sporting sem treinadores

O Sporting anunciou ontem o fim da relação contratual com os técnicos da equipa feminina, Nuno Mourão e Nuno Leitão, que conquistaram tudo o que havia para ganhar no panorama nacional ao longo das últimas três temporadas.

A dupla de treinadores arrecadou desde 2016 três campeonatos nacionais, três Taças de Portugal, uma Supertaça e uma Taça Ibérica, mas agora não terão chegado a acordo para continuar a dirigir o projeto do râguebi feminino das leoas.

"O Sporting Clube de Portugal agradece o empenho aos treinadores e deseja-lhes as maiores felicidades pessoais e profissionais", pode ler-se no comunicado oficial deixado ontem pelo Sporting no seu site.

Mesmo sem a manutenção da equipa técnica, é de esperar que o Sporting mantenha boa parte do plantel que tem vencido títulos nos últimos anos.