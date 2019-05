Taça será um fraco consolo

O Belenenses e o Técnico discutem amanhã (16 horas), em Setúbal, a final da Taça de Portugal, troféu que acabará por ser um fraco consolo para qualquer um dos conjuntos, que apostavam todas as ‘fichas’ na conquista do campeonato esta época. Só que os azuis perderam a final para a Agronomia, no último fim de semana, e os engenheiros, em função de duas derrotas surpreendentes nas últimas três jornadas da fase regular, nem sequer chegaram à fase de todas as decisões.

Discursos incisivos

João Mirra, treinador do Belenenses, não fugiu a falar da final do campeonato: "Independentemente da final perdida, temos de ir com ambição de vencer", prometeu, exigindo uma "mudança de mentalidade" aos seus jogadores: "têm de decidir se querem ser candidatos consistentes ou se querem andar aqui a fazer uma ‘gracinha’ de vez em quando", disparou o técnico do Restelo.

Por sua vez, Kane Hency promete uma equipa "à altura da responsabilidade". "O Técnico é um clube histórico e não ganha há muitos anos, mas, apesar de termos um grupo muito jovem, creio que lidámos muito bem com a pressão ao longo da época", comentou o treinador-jogador neozelandês dos engenheiros.