Tadjer regressa ao "clube do coração"

Durou pouco mais de um mês e meio a 'reforma' de Mike Tadjer. O talonador da Seleção no Mundial chegou a dizer que "podia morrer amanhã", após colocar ponto final na carreira com o primeiro triunfo dos Lobos num Mundial (24-23 às Ilhas Fiji), mas não resistiu ao apelo do "clube do coração", o RC Massy, da Nationale 1 francesa.

"Sim, mas não para o meu clube do coração", respondeu Tadjer quando questionado por Record se, afinal, não se tinha retirado. O internacional português, de 34 anos, adiou, portanto, a retirada até ao final desta época para ajudar o clube da localidade onde nasceu, nos arredores de Paris, e onde começou a jogar, que se encontra em situação delicada no 3.º escalão.