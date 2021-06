Técnico apurado para a final da Taça de Portugal

O Técnico apurou-se esta noite para a final da Taça de Portugal, ao vencer o Direito por 28-27 no encontro das meias-finais que se disputou no CAR do Jamor. Os engenheiros, que venciam ao intervalo por 20-17, superiorizaram-se com quatro ensaios contra apenas três dos advogados, que tiveram uma oportunidade soberana para carimbar o passaporte para a final, mas desperdiçaram uma penalidade, em zona frontal, sobre a linha de 22 metros no último minuto do encontro.





A equipa das Olaias vai defrontar, na final, o vencedor do encontro entre CDUL e Belenenses que se disputa esta quarta-feira, também no Jamor.Os jogos das meias-finais da Taça de Portugal estavam agendados para o último fim-de-semana, mas foram suspensos à última hora e transferidos para esta semana, para o concelho de Oeiras, devido ao recuo de Lisboa no plano de desconfinamento da Covid-19.Por Sérgio Lopes