Técnico-Belenenses termina com tentativa de agressão ao árbitro

O Belenenses subiu esta sexta-feira ao segundo lugar da Divisão de Honra, à condição, após vencer por 27-10, com ponto de bónus, na visita ao Técnico. O encontro terminou quando, pelo relógio do árbitro, faltavam disputar "quatro minutos", conforme foi audível nas comunicações via rádio, mas os jogadores das duas equipas envolveram-se numa autêntica batalha campal.Já com os ânimos apaziguados em ambos os lados, e quando os árbitros conferenciavam sobre a ação disciplinar, que resultaria em, pelo menos, quatro cartões vermelhos, um elemento do ‘staff’ do Técnico aproximou-se dos juízes acusando-os de serem "os culpados" pelos acontecimentos e tentando agredir um dos elementos da equipa de arbitragem, antes de se retirar do local.O árbitro pediu de imediato para que fosse identificado o indivíduo que lhe "acertou de raspão na barba" e garantiu aos restantes agentes desportivos que o abordaram que irá ser "muito claro no relatório" de jogo.Conflitos à parte, com este triunfo, os azuis, que têm menos um jogo, somam 40 pontos e ultrapassaram o Direito (36), ficando a um do Cascais (41). A 11.ª jornada prossegue e termina hoje com os seguintes encontros: CDUL-Agronomia (14h), Direito-CDUP (15h), Cascais-Montemor (15h), São Miguel-Évora (15h), Académica-Benfica (16h).