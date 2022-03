Técnico recorre de interdição de 10 jogos

O Técnico vai recorrer "para as instâncias competentes" do castigo aplicado esta semana pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Râguebi, no seguimento dos incidentes no final do encontro com o Belenenses, da 11.ª jornada da Divisão de Honra, em dezembro. A garantia foi dada a, este domingo, pelo presidente, Pedro Lucas, que classificou como "uma coisa vergonhosa" os 10 jogos de interdição ao campo das Olaias.Dos 10 jogos que terão de disputar a pelo menos 50 quilómetros do seu recinto, de acordo com o regulamento disciplinar da FPR, os engenheiros ainda terão de cumprir dois deles à porta fechada e viram ser retirado um ponto na classificação da Divisão de Honra nesta época. Terão ainda de pagar uma multa de 3.800 euros."É uma coisa vergonhosa. Uma decisão única e exclusiva do presidente do CD, Noel Cardoso, que nem sequer consultou os seus pares. Foi relator, decisor, fez tudo", acusou Pedro Lucas.Segundo o presidente dos engenheiros, o acórdão do CD "considerou que dois elementos, que são treinadores do clube, invadiram o campo, num jogo em que as escaramuças foram todas da responsabilidade dos árbitros". "Considerou que são invasores de campo e que o clube é responsável pela invasão, quando se trata de um treinador de avançados e um de ‘skills’ do clube", revelou Pedro Lucas.O dirigente não adiantou, no entanto, para onde seguirá o recurso dos engenheiros, uma vez que o assunto "está nas mãos dos advogados", que irão avaliar qual a melhor instância para recorrer, mas garantiu que irá "até às últimas instâncias na defesa do clube".Lamentou, ainda, o ‘timing’ do castigo, do qual teve conhecimento "apenas na sexta-feira à noite", poucos dias antes de receber o CDUL, na quarta-feira, em partida em atraso da 14.ª jornada do campeonato.O castigo aplicado pelo CD da FPR está relacionado com os incidentes ocorridos no final do encontro Técnico-Belenenses, em 17 de dezembro, terminado quatro minutos antes do tempo regulamentar, após uma alegada tentativa de agressão ao árbitro, por um elemento do ‘staff’ do Técnico, no seguimento de uma autêntica batalha campal a envolver os jogadores de ambas as equipas.Na altura, através do presidente Pedro Lucas, em declarações ao nosso jornal, o Técnico admitiu que terão ocorrido insultos por parte do elemento do seu ‘staff’, mas negou perentoriamente qualquer tentativa de agressão.