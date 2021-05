Técnico vence Direito e garante meias-finais em casa

O Técnico assegurou este sábado o direito a disputar o encontro das meias-finais do campeonato nas Olaias, ao derrotar, no mesmo terreno, o Direito, por 28-19. Quatro ensaios transformados pelos engenheiros contra três dos advogados (apenas dois transformados) foram suficientes para impor ao conjunto de Monsanto a segunda derrota no Grupo do Título da Divisão de Honra e assegurar o 2.º lugar, apesar do ponto de bónus ofensivo conquistado pelo Belenenses no triunfo sobre o CDUL por 45-31 (7-4 em ensaios), que deixou os azuis a um escasso ponto do Técnico.





No outro jogo da 10.ª jornada, a Agronomia venceu o CDUP (34-17) em encontro que serviu apenas para cumprir calendário.Desta forma, o Direito (1.º) recebe o CDUL (4.º) nas meias-finais, no próximo fim de semana, enquanto o Técnico (2.º) recebe o Belenenses (3.º).