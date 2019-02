Thomaz lança ultimato

Lourenço Thomaz, que confirmou, no início do ano, que será candidato à presidência da Federação Portuguesa (FPR), fez ontem um ‘ultimato’ à Comissão de Gestão do organismo no sentido de marcar as eleições que, em julho, a Assembleia Geral acordou que deveriam realizar-se em finais de janeiro ou início deste mês.

"Estamos já em fevereiro e não há data definida. Ainda que fossem marcadas hoje, há períodos que têm de ser respeitados, o que passaria as eleições para o final da época. Perante este cenário de indefinições e adiamentos, a minha disponibilidade para me candidatar também se tornou provisória e não tenciono mantê-la para além de meados de fevereiro, data limite anunciada em 26 de julho pela Comissão Provisória da FPR", escreveu o antigo líder do CDUL numa missiva enviada aos clubes, à qual Record teve acesso.