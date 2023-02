Tomás Appleton: «Não quero ser arrogante, mas já mostrámos várias vezes o nosso potencial»

O capitão da seleção portuguesa de râguebi, Tomás Appleton, assumiu esta sexta-feira que Portugal tem uma responsabilidade acrescida no Europe Championship 2023 por estar qualificado para o Mundial e apontou ao título europeu como objetivo dos lobos.



"Não quero ser arrogante, mas já mostrámos várias vezes o nosso potencial. Somos uma equipa que vai jogar o Campeonato do Mundo, temos uma responsabilidade ainda maior e vamos ter de afirmar isso mais uma vez", apontou o centro da seleção portuguesa, no Jamor, na antevisão do embate de sábado, com a Bélgica.

Segundo Appleton, o empate com a Geórgia, no ano passado, assim como as boas prestações contra "equipas de topo mundial, como a Itália e o Japão" provaram que Portugal consegue "competir com as melhores equipas" "Portanto, encarando uma competição como esta [Europe Championship], diria que, sem dúvida, o nosso objetivo é ganhar", resumiu.

A "pressão para ganhar a competição", no entanto, "está noutras equipas e não em Portugal", ressalvou o 'capitão', mas o novo formato do antigo 'Seis Nações B', agora com dois grupos de quatro equipas, pode 'jogar' a favor dos 'lobos'.

"É sempre diferente quando jogamos cada jogo como se fosse uma final. Torna o espetáculo ainda maior e o facto de irmos jogar uma final, contra uma equipa como a Geórgia ou a Espanha, pode ser um ponto a nosso favor", comentou Tomás Appleton.

Já o selecionador de Portugal, Patrice Lagisquet, 'confessou' que o Europe Championship deste ano "vai ser mais difícil do que pensava inicialmente", uma vez que será complicado ter todos os jogadores disponíveis nos jogos decisivos. "É muito difícil conseguir todos os melhores jogadores, não sei se conseguiremos jogar todos os jogos na máxima força. Os campeonatos franceses estão a decorrer durante esta competição e há ProD2 sempre que temos jogo. E, como sabem, temos vários jogadores chave na ProD2. Fica difícil", lamentou o técnico.

Portugal tem, no entanto, "outros objetivos", que passam por "mostrar que continua-a melhorar e a ser competitivo", mas a preparação para o Mundial "só começa em 26 de junho". "Antes ainda temos esta competição e temos de a jogar a 100%, mostrar que continuamos a melhorar e a ser competitivos. E vamos dar algum tempo de jogo a jogadores que merecem. É uma forma de continuar a trabalhar um grupo melhor e uma equipa melhor para o futuro", definiu Lagisquet.

Portugal defronta a Bélgica no sábado, no Estádio Nacional, no Jamor, em partida da primeira jornada do Grupo B do Europe Championship 2023, com início marcado para as 19:00 e arbitragem da escocesa Hollie Davidson.

A fase de grupos do Europe Championship 2023 disputa-se entre 04 e 19 de fevereiro, enquanto as meias-finais estão previstas para 04 e 05 de março e a final para 18 de março, em Badajoz.

