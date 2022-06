Torneio de repescagem para o Mundial será disputado no Dubai

O torneio final de repescagem para o Campeonato do Mundo França'2023 vai ser disputado no Dubai, confirmou hoje o presidente da Federação Portuguesa em declarações à agência Lusa.

"Ainda não foi anunciado pela World Rugby, mas já nos foi confirmado em diversas reuniões que será no Dubai", revelou Carlos Amado da Silva.

Os três jogos da seleção portuguesa na repescagem terão lugar "nos dias 6, 12 e 18 de novembro", acrescentou o líder federativo.

Portugal é, para já, a única seleção com lugar marcado no torneio, onde irá enfrentar as seleções que saírem derrotadas dos playoffs de Ásia/Pacífico e América, além do segundo classificado da Taça Africana de Râguebi 2022, competições que se decidem em julho.

No caminho de Portugal estarão, portanto, os derrotados dos encontros entre Tonga e o futuro campeão asiático, entre os EUA e o Chile, além da equipa que perder a final da Taça Africana, que se disputará em França.

A seleção portuguesa assegurou a vaga por terminar a qualificação europeia em terceiro lugar, após a Espanha ter sido sancionada com 10 pontos pela utilização irregular de um jogador em dois encontros.