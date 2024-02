Treinador adverte que seleção de râguebi só percorreu "10 metros" de "maratona"

O treinador da seleção portuguesa de râguebi, João Mirra, disse este sábado que os 'lobos' ainda só percorreram "10 metros" da "maratona" que é o ciclo que termina no Mundial'2027, apesar do triunfo por 49-24 na Roménia.

Portugal qualificou-se para as meias-finais do Rugby Eurpope Championship 2024 (REC24), fase em que vai receber a Espanha, mas o técnico lembrou que os 'lobos' são "uma equipa nova" e que "vai demorar tempo" até alcançar a consistência necessária para disputar a qualificação para o Mundial da Austrália.

"É óbvio que trabalhar sobre vitórias é sempre mais fácil, até para os próprios jogadores acreditarem no processo, mas isto é um caminho no qual saímos da linha de partida há 10 metros e temos uma maratona pela frente", disse João Mirra, em declarações à agência Lusa.

Na zona de entrevistas rápidas, logo após o encontro, o técnico já tinha destacado que a vitória na Roménia "não faz de Portugal campeão do mundo" e, à Lusa, acrescentou depois que "também não era a pior equipa do mundo quando perdeu com a Bélgica" na primeira jornada.

"Hoje fomos melhores [do que a Roménia], mas somos uma equipa muito nova para dizermos que somos os melhores ou os piores. Vamos à procura da consistência e isso vai demorar tempo. Falta paciência de quem está de fora e falta passarmos por momentos competitivos exigentes para estes jogadores continuarem a evoluir", comentou o técnico.

Também por isso, a qualificação paras as meias-finais do REC24 acaba por ser "importante" porque permite expor os jogadores a um nível competitivo mais exigente, mas Mirra não define objetivos concretos em termos de resultados.

"Não há outro caminho, eles têm de passar por coisas boas e más, vão precisar de tempo e de acreditar no processo. Vamos entrar para ganhar todos os jogos para ganhar, mas vamos enfrentar uma Espanha muito forte. O próximo objetivo é sermos novamente competentes e competitivos no próximo jogo", apontou o treinador da equipa técnica liderada pelo consultor da World Rugby Daniel Hourcade.

A seleção portuguesa de râguebi venceu hoje na Roménia por 49-24 e terminou o Grupo B do REC24 no primeiro lugar, garantindo a qualificação para as meias-finais e o direito de disputar essa eliminatória em casa, com a Espanha, que terminou em segundo lugar no Grupo A.

Portugal terminou a fase de grupos com duas vitórias e uma derrota, após ser surpreendido na Bélgica (10-6) na primeira jornada, derrotar a Polónia (54-7) na segunda, em Lisboa, e vencer hoje a Roménia, em Bucareste.

O triunfo de hoje na Roménia, onde Portugal não vencia desde 2009, foi o maior de sempre da seleção portuguesa frente à romena, superando a margem de 18 pontos (38-20) conseguida há quase um ano, em 19 de fevereiro de 2023, em Lisboa.

O Rugby Europe Championship é o principal torneio europeu de seleções, com exceção do torneio das Seis Nações, que é uma competição privada.

O antigo torneio das 'Seis Nações B', disputado por oito seleções desde 2023, disputa-se anualmente e é considerado o Campeonato da Europa da modalidade.

Portugal venceu o torneio em 2004 e sagrou-se vice-campeão no ano passado, após perder a final, em Badajoz, frente à Geórgia (38-11), seleção que domina o historial da competição com 15 títulos em 21 edições.