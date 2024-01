Última dança do Lobo Mike Tadjer

Agora sim, é a última dança de Mike Tadjer. O talonador dos Lobos no França’2023 tinha voltado atrás na intenção de colocar um ponto final na carreira após o Mundial, para ajudar "o clube do coração", que atravessava um momento delicado na Nationale 1, mas vai, finalmente, pendurar as botas."Será o último dos últimos. O Massy vai voltar a ter três talonadores competitivos para terminar a temporada na Nationale 1 e para mim também é muito difícil estar longe da família. Por isso, é com naturalidade que farei o último jogo em casa", confirmou esta sexta-feira o internacional português numa publicação nas redes sociais, na véspera do encontro entre o Massy e o Carcassonne.O internacional português, titular nos quatro jogos de Portugal no França’2023, tinha voltado atrás na decisão de terminar a carreira após um apelo do clube onde se formou, o Massy, que enfrentava uma vaga de lesões na sua posição.Deverá, agora, regressar Perpignan, onde jogou nas últimas duas temporadas no Top 14 e onde acautelou o final da carreira através da aquisição de um restaurante junto à praia.