Vice-capitão da seleção volta à Agronomia após 11 épocas em França

O internacional português José Lima, vice-capitão da seleção que vai disputar o Mundial França'2023, vai voltar à Agronomia na próxima época, anunciou o clube da Tapada da Ajuda.

José Lima, de 31 anos, deixou os agrónomos em 2012 para ingressar no Narbonne, então na Pro D2, segundo escalão profissional de França, e evoluiu nos escalões profissionais franceses ao longo das últimas 11 temporadas.

Com mais de 50 internacionalizações pelos Lobos, o centro de Portugal, formado no CR Évora, encontrava-se atualmente sem clube, após ter representado, na última época, o Carcassone, da Pro D2, e novamente o Narbonne, entretanto no terceiro escalão francês.