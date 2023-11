Volta a maldição dos Springboks: morreu mais um jogador dos campeões mundiais de 1995 antes dos 60

A morte de Hannes Strydom no último domingo, num acidente de viação, reacendeu uma velha superstição na África do Sul de que a seleção de râguebi que venceu o Mundial de 1995 - e que deu origem ao filme 'Invictus', com Morgan Freeman e Matt Damon - está amaldiçoada.Strydom - que chocou contra um minibus na cidade de Malahleni - tinha 58 anos e foi o quinto jogador daquela equipa a morrer antes dos 60. Já tinham partido Ruben Kruger, em 2010, aos 39 anos, vítima de um tumor cerebral; Joost van der Westhuizen, em 2017, de 49 anos, com uma doença neurológica; Chester Williams, em 2019, também com 49 anos, com um ataque de coração, e James Small, em 2019, aos 50 anos, depois de desmaiar nu e bêbado num bar de striptease. O treinador, Kitch Christie, também morreu, em 1998, aos 58 anos, vítima de cancro.A imprensa do país fala na maldição dos Springboks, que foram campeões em Joanesburgo, diante de Nelson Mandela, mas um antigo internacional sul-africano, não identificado, rejeita a teoria. "Continua a falar-se em maldição, mas é uma parvoíce total que no entanto continua a correr por aí. Eles eram um grupo de homens em grande forma naquela altura mas, como em qualquer equipa, a vida segue e é natural que estas coisas aconteçam. E é até triste que se fale assim."E prosseguiu, citado pelo 'The Sun': "O Hannes era um bom homem, com um grande coração. Dentro do campo era uma besta, mas fora dele era um homem de família, com a sua linda mulher, Nikolie, e os três filhos que amava. Era um famacêutico, que tinha uma bem-sucedida cadeira de farmácias, e estava bem na vida. Foi terrível o que lhe aconteceu e não dou atenção nenhuma aos rumores de maldição. É uma tragédia termos perdido tantas lendas, mas a vida continua."