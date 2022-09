Afonso Costa e Dinis Costa nas meias-finais dos Mundiais de remo

Os portugueses Afonso Costa e Dinis Costa qualificaram-se esta quarta-feira para as meias-finais de double-scull peso ligeiro (LMx2) dos campeonatos do mundo de remo, em Racice, na República Checa.Os irmãos Costa concluíram a regata em 6.20,89 minutos, a seis centésimos da dupla norueguesa constituída por Lars Benske e Ask Jarl Tjoem (6.20,83), três dias depois de terem superado a primeira ronda, também no segundo lugar (6.20,18).

A dupla lusa, quarta classificada nos Europeus'2022, vai voltar a competir na quinta-feira, a partir das 10h35 locais (08h35 Lisboa), disputando o acesso às finais A e B, marcadas para sábado.

Afonso Costa foi 13º nos Jogos Olímpicos Tóquio'2020, disputados em 2021, quando fez equipa com Pedro Fraga, que foi oitavo em Pequim'2008 e quinto em Londres'2012, então com Nuno Mendes.