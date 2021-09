Campeonato do mundo de remo de mar chama mais de mil atletas a Oeiras

Os campeonatos do mundo de remo de mar, de 'sprint', de 24 a 26 de setembro, e fundo, entre 30 de setembro e 2 de outubro, chamarão a Oeiras mais de 1.000 atletas, segundo números divulgados pela organização.

Ao todo, esta será a maior edição de sempre, pelo número de atletas, com 1.024 inscritos até hoje, e de países, com 34 nações representadas, no cômputo das duas distâncias, entre 'sprint', de 500 metros, e fundo, de 4.000 metros nas eliminatórias e 6.000 nas finais.

A Praia da Torre, em Oeiras, distrito de Lisboa, vai receber alguns dos melhores remadores do mundo, entre eles 16 participantes dos Jogos Olímpicos Tóquio'2020, incluindo Pedro Fraga, e seis medalhados nessa competição, numa vertente que não consta do programa olímpico.

Segundo o presidente da Federação Portuguesa de Remo (FPR), Luís Ahrens Teixeira, esta adesão à prova coloca Portugal como "um destino privilegiado para o desporto de mar e para o turismo de mar".

"Há sete anos, quando a FPR decidiu apostar nesta variante, não havia um único barco de remo de mar em Portugal. Hoje, vamos organizar o maior mundial de sempre de uma modalidade que poderá ser olímpica brevemente", destacou o dirigente, citado em comunicado.