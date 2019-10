Campeonato do Mundo de remo de mar de 2020 realiza-se em Oeiras

Oeiras vai ser palco do Campeonato do Mundo de remo de mar em 2020, prova que vai decorrer entre 26 de setembro e 4 de outubro na praia da Torre, anunciou esta quarta-feira a Federação Portuguesa de Remo."Num país como o nosso, de marinheiros e onde grande parte dos clubes estão junto da costa, esta aposta faz todo o sentido, até porque a Federação Internacional prevê apresentar o remo de mar como um segmento olímpico", explicou o presidente da Federação Portuguesa de Remo, Luís Ahrens Teixeira.Em comunicado, o dirigente recordou que "foi assumido publicamente perante os clubes" o desejo da federação de organizar esta prova, que terá a cooperação da autarquia de Oeiras.O Campeonato do Mundo de remo de mar vai decorrer em simultâneo com os Beach Sprint Games, também na praia da Torre.