Campeonato Nacional de Yole leva tradição às águas do Tejo

Lisboa vai voltar a ser palco de um evento repleto de história no próximo fim de semana, com a realização do Campeonato Nacional de Yole, uma vertente histórica da modalidade que levará às águas do Tejo barcos históricos de quatro e oito atletas e que mobiliza clubes de todo o país - estarão representados sete emblemas, para um total de 200 atletas.





Organizado pela Associação Naval de Lisboa e com apoio da Câmara Municipal de Lisboa, o Nacional de Yole seguirá todas as medidas recomendadas pela Direção Geral da Saúde, convidando o público a acompanhar as regatas através das redes sociais do clube . Com o foco na velocidade, com uma extensão de cerca de 1000 metros e disputada a favor da corrente, a prova terá lugar na Pista da Junqueira, em Lisboa, com largada junto ao museu da Eletricidade e chegada por baixo da Ponte 25 de Abril.