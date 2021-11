Concept 2 lança desafio de inverno: quilómetros a remar por uma boa causa

Foi há precisamente 45 anos que os irmãos Peter e Dick Dreissigacker decidiram por mãos à obra para criar um sistema que lhes permitisse manter a forma durante os meses de inverno, quando o frio e o gelo nos lagos impedia as saídas para a água. Os dois eram remadores de elite da seleção norte-americana de remo olímpico. Com muito engenho, criaram o primeiro modelo da Concept 2, uma máquina que simulava o movimento da remada em seco. Para isso socorreram-se do que tinham à mão, usando uma estrutura de ferro que imitava o barco e uma roda de bicicleta com pás que fazia resistência ao vento. Peça fundamental foi também um pequeno computador que fornecia informações básicas, como o número de remadas por minuto.Hoje são na ordem dos milhões os praticantes de remo indoor, uma modalidade reconhecida há mais de uma década pela Federação Internacional de Remo (FISA). Além dos remadores clássicos, que continuam a seguir a filosofia dos pioneiros usando a máquina sempre que não podem sair para a água, todo o universo dos ginásios foi conquistado – incluindo aqui o figurino oficial do Crossfit. Para celebrar este aniversário, a C2 lançou um novo modelo que apresenta um desenho apurado e novas funcionalidades no monitor – ao qual pode ser acoplado um tablet. Uma das mais relevantes é a interação com a APP Erg Race, que permite entrar em competições online com adversários espalhados pelos quatro cantos do globo. É precisamente esse o desafio que é lançado em www.concept2.com nesta época invernal – fazer 100 ou 200 quilómetros a remar por uma boa causa!Um sem número de atletas de renome dos mais diversos desportos integra o remo indoor no seu plano de treinos. Ainda recentemente, o piloto do Moto GP Miguel Oliveira mostrava o seu ginásio num vídeo motivacional e lá estava a máquina. Da F1 à Taça América, passando pelas forças armadas e prisões, o remo indoor veio para ficar e reforçou o seu estatuto com a pandemia – com um impressionante aumento de praticantes individuais.