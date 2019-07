Dinis Costa e Eduardo Sousa avançam no double scull dos mundiais sub-23

A dupla composta por Dinis Costa e Eduardo Sousa apurou-se esta quinta-feira para a semifinal A do double scull (BLM2X) dos mundiais sub-23 de remo, em Sarasota, nos Estados Unidos.Os portugueses foram terceiros classificados na sua eliminatória, que concluíram em 6.33,280 minutos, a quase 10 segundos da Alemanha (6.24,360), que deixou a Austrália (6.30,650) no segundo lugar.Sábado, Dinis e Eduardo vão discutir o acesso à final, reservada a somente seis tripulações.Em shell 2(BLM2-), a dupla Tomás Barreto/Simão Simões foi terceira na repescagem e vai disputar a final B -- entre o sétimo e 12.º lugares --, ficando a pouco mais de dois segundos do objetivo de disputar a regata das medalhas.Em skiff ligeiro (BLW1x), Inês Oliveira voltou a ser última, agora nas repescagens, pelo que acabou a sua participação na prova.Na Sexta-feira, Cláudia Figueiredo vai à repescagem de skiff (BW1X).