Dinis Costa e Eduardo Sousa na final B dos Mundiais sub-23

A dupla composta por Dinis Costa e Eduardo Sousa vai disputar no domingo a final B do double scull (BLM2X) dos Mundiais sub-23 de remo, que se disputam em Sarasota, nos Estados Unidos.Os atletas lusos foram quintos na sua semifinal, posição que mantiveram durante a totalidade dos 2.000 metros da prova, com 6.39,63 minutos, ficando a quase oito segundos do terceiro posto, que lhes permitiria entrar nos seis que lutam pelas medalhas.Na disputa pelo melhor lugar entre o sétimo e o 12.º, Dinis e Eduardo apresentam-se com o segundo melhor tempo, apenas batidos pela Austrália. Competem ainda o Uruguai, Nova Zelândia, Estados Unidos e Hong Kong.Em shell 2(BLM2-), Tomás Barreto e Simão Simões foram segundos entre as quatro tripulações que disputaram a final B, pelo que concluíram no oitavo lugar.A dupla lusa realizou a prova em 6.56,470 minutos, a 2,410 segundos da Grécia, e com melhor tempo do que México e Estados Unidos, quinto e sexto classificados na final, respetivamente, embora tenham competido em diferentes circunstâncias.