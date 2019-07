A dupla composta por Dinis Costa e Eduardo Sousa concluiu este domingo o double scull (BLM2X) dos Mundiais de sub-23 de remo no nono lugar, em Sarasota, nos Estados Unidos.Os atletas lusos foram terceiros na final B, à qual chegaram com o segundo melhor registo, com o tempo de 06.39,950 minutos, a 1,090 segundos da Austrália e 530 milésimos da Nova Zelândia, sétimo e oitavo classificados, respetivamente.Em skiff (BW1X), Cláudia Figueiredo foi sexta na final B, pelo que termina o seu desempenho no 12.º lugar, com 08.24,490.Em skiff ligeiro (BLW1x), Inês Oliveira foi terceira e última na final C, o que equivale à 15.ª posição.No sábado, em shell 2(BLM2-), Tomás Barreto e Simão Simões foram oitavos.